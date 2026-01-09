Tren de las Sierras: rigen nuevos horarios para el servicio que une Punilla con Córdoba

A partir de este viernes 9 de enero, el Tren de las Sierras actualiza sus horarios para el transporte de pasajeros. El servicio conservará las seis frecuencias por jornada, estabilizando el recorrido tras la medida de la empresa Trenes Argentinos que, a fines de noviembre pasado, había cancelado dos servicios entre las estaciones de Cosquín y la capital provincial.

La organización del sistema contará con tres tramos principales para cubrir la demanda. De esta manera, se dispondrán dos frecuencias diarias desde la estación Mitre de Córdoba hacia Capilla del Monte, otras dos en sentido inverso (Capilla del Monte a Córdoba-Mitre) y, finalmente, dos recorridos específicos entre Cosquín y Capilla del Monte.

En cuanto a las partidas desde las cabeceras, el primer tren con destino a Córdoba-Mitre continuará saliendo desde Capilla del Monte a las 7:45. En sentido contrario, la primera formación que partirá desde la estación Mitre en la ciudad de Córdoba hacia Capilla del Monte lo hará a las 6:50.

Para quienes deban programar sus viajes, el cronograma completo de horarios queda establecido de la siguiente manera: