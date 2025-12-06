Trágico accidente en Villa Carlos Paz: una joven perdió su vida al impactar contra un colectivo

Una trágica muerte enlutó este viernes a la zona sur de Villa Carlos Paz, luego de que una moto impactara contra un colectivo de la empresa Fono Bus sobre Avenida Cárcano, provocando el fallecimiento de una joven de 23 años, hija del reconocido dirigente Marcelo Vidosa.

La motocicleta, una Brava 110 blanca, era manejada por un adolescente de 16 años, quien fue trasladado al Hospital Municipal Gumersindo Sayago con raspones y lesiones leves. La joven que viajaba como acompañante murió en el lugar a raíz del fuerte impacto. Según trascendió, el rodado pertenecía a un amigo del conductor, un joven de 18 años que se la habría prestado.

De acuerdo con las primeras versiones aportadas por testigos, el menor habría circulado a “alta velocidad” y realizando “maniobras peligrosas”, sin lograr frenar a tiempo antes de colisionar con el colectivo interurbano. Algunos relatos también señalan que la motocicleta habría cruzado un semáforo en rojo instantes previos al choque. Sin embargo, todos estos elementos forman parte de la investigación oficial.

Las cámaras de seguridad de la zona y las pericias de la Policía Judicial serán claves para determinar cómo ocurrió el trágico accidente y establecer responsabilidades.