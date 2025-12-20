Tragedia en Solares de las Ensenadas: murió el hombre herido tras la explosión en su vivienda

El trágico hecho ocurrido el pasado lunes 15 de diciembre en la zona sur de la ciudad tuvo el peor desenlace. En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de Diego Jerónimo Juncos (54), el vecino que había resultado gravemente herido tras una fuerte explosión en su domicilio de la calle Comodoro Rivadavia, en el barrio Solares de las Ensenadas.

Una lucha de varios días

Tras el siniestro, Juncos fue trasladado de urgencia al Hospital Gumersindo Sayago. Debido a la complejidad de su cuadro, que incluía graves quemaduras y compromiso de las vías respiratorias, fue derivado al Instituto del Quemado y, finalmente, a la unidad de terapia intensiva del Hospital Córdoba.

A pesar de los esfuerzos médicos, su pronóstico se mantuvo reservado y con asistencia respiratoria mecánica hasta el momento de su deceso, ocurrido a causa de las lesiones sufridas en el estallido.

El día de la explosión, la solidaridad de los habitantes de Solares de las Ensenadas fue clave. Ante la magnitud del fuego y la demora lógica de los servicios de emergencia, los vecinos intervinieron rápidamente con mangueras domésticas y baldes de agua para contener las llamas, evitando que el incendio se propagara a las viviendas colindantes.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las pericias para determinar las causas exactas que originaron la explosión en el inmueble, mientras la comunidad lamenta la pérdida del vecino.