Títeres y marionetas: así es la cartelera del festival “La Falda Encantada” para este verano

El pasado martes se puso en marcha una nueva edición de “La Falda Encantada”, el clásico festival de títeres y marionetas que se ha convertido en un sello distintivo de la temporada en la ciudad serrana. Con una propuesta renovada, el evento contará con la participación de ocho compañías que rotarán sobre el escenario durante el primer mes del año.

Las citas serán todos los martes y miércoles de enero a las 20:00 hs. en el Salón Leopoldo Marechal en el Salón Leopoldo Marechal, ubicado en Sarmiento 92. Las entradas tienen un valor de $5.000, aunque se podrá aprovechar una promoción de dos por $8.000.

El cronograma de enero, fecha por fecha

Martes 06/01: “Luisa y la Noche” - Compañía Juli Títeres.

Miércoles 07/01: “En las nubes” - Compañía Marionetas en Libertad.

Martes 13/01: “Más allá del Elefante” - Compañía Al Filo Teatro.

Miércoles 14/01: “Molestio y sus Enojos” - Compañía Teatro de la Pandora.

Martes 20/01: “Pequeñísima II, Juana va de Paseo” - Compañía Cheché potí.

Miércoles 21/01: “Le Mer” - Compañía Le Mer.

Martes 27/01: “El Elefante Amarrado” - Compañía Enlazamundos.

Miércoles 28/01: “Cami y el dragón” - Compañía Teatro Piedra Libre + La Chicana Teatro.

El ciclo continuará durante todo el mes de febrero, consolidándose como una de las opciones principales para el público infantil y las familias que visitan el Valle de Punilla esta temporada.