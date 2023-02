Tanti: los vecinos continúan sin agua, un problema de larga data que no encuentra solución

Es cierto que la crisis hídrica de 2023 hizo estragos en lo que respecta al sumnistro de agua potable en muchas localidades de las sierras cordobesas. También es cierto, que a esta problemática la padecen los vecinos de Tanti desde mucho antes y siempre reclamaron poder disponer de este servicio esencial.

“Esta vez, vamos 10 días, no podemos lavar los platos, ni bañarnos. Guardamos para lo básico porque no sabemos hasta cuando vamos a estar así. Si reclamás muchas veces con suerte te mandan un camión de agua, pero esa no es la solución, es muy angustiante vivir así”, indica Daniela, una vecina de la localidad.

Uno de los puntos que señalan casi todos los vecinos con los que Vía Carlos Paz dialogó es que la situación es dispar . “Hay momentos en los que hay agua en algunos barrios y en otros no, y nadie explica cual es el criterio con el que se realizar esa selección, es raro”, indica Pablo, otro vecino.

Un servicio deficiente, años de malestar entre los vecinos

En Tanti ya prevén crísis hídrica durante el verano

En la localidad de Tanti, el Municipio es el responsable de prestar el servicio de agua, sin embargo frente a esta problemática, que afecta notablemente la vida de los vecinos y las vecinas, permence en silencio “No hay agua, pero nadie te dice por qué, ni cómo se va a solucionar, es una situación de incertidumbre total. Ni hablar de los que tenemos emprendimientos turísticos, se hace imposible”, indica el dueño de un complejo de Cabañas que prefiere no decir su nombre.

En el año 2020 el Municipio reasumió como prestador, dejando atrás a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Tanti Ltda. que por aquel entonces prestaba un pésimo servicio. Los vecinos se ilusionaron y pensaron que todo iba a ir mejor, pero apenas llegó el verano siguiente la situación volvió a ser la misma de siempre.

Por esta razón, los primeros días del diciembre, se realizaron cortes de ruta reclamando por el servicio. En aquel momento, el intendente de Tanti, Luis Azar, indicó que el recurso escaseaba por la falta de lluvias y aclaró: “Hemos implementado un camión para que le de un soporte de provisión de agua a los vecinos que tengan inconveniente”.

Finalmente, en enero llovió, pero el problema persiste y otra vez los vecinos y vecinas se topan con la falta de respuesta.