Tanti: detuvieron a un hombre que ofrecía droga oculta entre paquetes de caramelos

Durante la madrugada de este sábado, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a un hombre de 52 años, acusado de comercializar estupefacientes en la ciudad de Tanti, tras un operativo desarrollado en una vivienda del barrio Centro.

La intervención fue el resultado de diversos llamados al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal, que permitieron avanzar con una investigación y culminaron en un allanamiento en un domicilio ubicado sobre calle Belgrano al 100. En el lugar, los efectivos secuestraron varias dosis de cocaína, una suma cercana a los 200 mil pesos en efectivo, 200 dólares y otros elementos de interés para la causa.

De acuerdo a la información oficial, el detenido es un ex boxeador que utilizaba como fachada un quiosco, desde donde ofrecía la droga oculta entre paquetes de caramelos fraccionados, con el objetivo de disimular la actividad ilegal y evitar ser detectado.

El punto de venta se encontraba en una zona de alto tránsito, lindera a una entidad bancaria y a pocos metros del anfiteatro municipal, lo que incrementaba el riesgo para la comunidad debido al constante movimiento de vecinos y visitantes.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Villa Carlos Paz, el hombre fue trasladado a sede judicial, mientras que todo el material secuestrado quedó a disposición de la Justicia, en el marco de la causa por narcomenudeo.