Tanti: detienen a tres jóvenes tras intentar entrar a una casa

En la madrugada de este jueves, personal policial de Tanti arrestó a tres jóvenes después de que una mujer denunciara que intentaban forzar la entrada de su vivienda en Villa Parque del Lago San Roque.

Con la descripción brindada por la vecina, efectivos del Comando de Acción Preventiva implementaron un operativo cerrojo en el sector y lograron interceptar a los sospechosos: dos menores de edad de 15 y 16 años y un joven de 18.

Durante la requisa, la Policía secuestró un arma blanca que llevaba uno de ellos. Los tres fueron trasladados a la comisaría local y quedaron a disposición de la Justicia, que determinará su situación procesal.