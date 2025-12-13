Vía Carlos Paz

Suspendieron el Tren de las Sierras tras un descarrilamiento en Huerta Grande

El incidente ocurrió en el último servicio del viernes con destino a Capilla del Monte. Personal de Trenes Argentinos trabaja en el lugar y estiman que el servicio se normalice durante la tarde de este sábado.

Redacción Vïa Carlos Paz

13 de diciembre de 2025,

Suspendieron el Tren de las Sierras tras un descarrilamiento en Huerta Grande
Un auto fue embestido por el Tren de las Sierras en pleno centro de La Falda. Gentileza: Punilla Informa

El servicio del Tren de las Sierras permanece suspendido como consecuencia de un descarrilamiento registrado en la localidad de Huerta Grande, hecho que obligó a interrumpir la circulación de las formaciones de manera preventiva.

Según se informó, el episodio ocurrió durante la tarde del viernes, cuando la formación realizaba el último servicio con destino a Capilla del Monte, en un tramo de la traza ferroviaria ubicado en Huerta Grande. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Tras el incidente, personal técnico de Trenes Argentinos se hizo presente en el lugar para llevar adelante las tareas de revisión y reparación, con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad necesarias para la circulación del tren.

Desde la empresa indicaron que, si las condiciones lo permiten, el servicio podría reactivarse durante la tarde de este sábado, una vez finalizados los trabajos y realizadas las pruebas correspondientes.

La suspensión afecta a los usuarios habituales del ramal, uno de los medios de transporte más utilizados para la conectividad entre las localidades del Valle de Punilla, especialmente durante los fines de semana.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS