Suspendieron el Tren de las Sierras tras un descarrilamiento en Huerta Grande

El servicio del Tren de las Sierras permanece suspendido como consecuencia de un descarrilamiento registrado en la localidad de Huerta Grande, hecho que obligó a interrumpir la circulación de las formaciones de manera preventiva.

Según se informó, el episodio ocurrió durante la tarde del viernes, cuando la formación realizaba el último servicio con destino a Capilla del Monte, en un tramo de la traza ferroviaria ubicado en Huerta Grande. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Tras el incidente, personal técnico de Trenes Argentinos se hizo presente en el lugar para llevar adelante las tareas de revisión y reparación, con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad necesarias para la circulación del tren.

Desde la empresa indicaron que, si las condiciones lo permiten, el servicio podría reactivarse durante la tarde de este sábado, una vez finalizados los trabajos y realizadas las pruebas correspondientes.

La suspensión afecta a los usuarios habituales del ramal, uno de los medios de transporte más utilizados para la conectividad entre las localidades del Valle de Punilla, especialmente durante los fines de semana.