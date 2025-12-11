Skay Beilinson regresa a La Falda con un show en el Auditorio Municipal Carlos Gardel

La ciudad de La Falda confirmó la presentación de Skay Beilinson en el Auditorio Municipal Carlos Gardel, donde brindará un recital el próximo sábado 24 de enero. El mítico músico, figura central del rock nacional y cofundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, llegará nuevamente a Córdoba acompañado de su banda Los Fakires.

El anuncio fue realizado por el área de Turismo local, en el marco de los preparativos para el inicio oficial de la temporada de verano 2026, que incluirá espectáculos municipales y una nutrida agenda de eventos privados.

Como es habitual en sus conciertos, el guitarrista desplegará un repertorio que combina sus composiciones más recientes con esos clásicos que marcaron a generaciones de seguidores, convirtiendo cada show en un punto de encuentro para la comunidad ricotera.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de www.edenentradas.ar, con un valor general de 50 mil pesos.