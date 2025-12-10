Se viene la apertura del verano: Villa Carlos Paz prepara una gala con figuras y más de 45 espectáculos

Villa Carlos Paz confirmó la fecha de su apertura de temporada, un evento que cada año marca el inicio formal del movimiento cultural y turístico del verano. El próximo domingo 21 de diciembre, desde las 21.30, la tradicional disco Khalama será nuevamente escenario de la presentación oficial de la Temporada 2025/2026.

La jornada comenzará a las 20.30, cuando elencos, artistas, compañías y figuras del espectáculo desfilen por la alfombra roja ubicada en el ingreso principal del local de avenida Estrada, un clásico que convoca a turistas, fotógrafos y medios en la antesala del verano.

En simultáneo con el anuncio del evento, el municipio presentó su cartelera teatral 2025/2026, que reúne más de 45 propuestas entre comedias, musicales, espectáculos infantiles, reposiciones, estrenos y grandes figuras que se distribuirán en las principales salas de la ciudad.

La cartelera completa puede consultarse en el siguiente enlace oficial: https://villacarlospaz.tur.ar/cartelera-teatral-temporada-2025-2026/

Con esta gala, Villa Carlos Paz da el puntapié inicial a una nueva temporada que promete gran afluencia turística y una oferta artística de primer nivel.