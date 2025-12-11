Se quedó dormido al volante y volcó en la autopista Córdoba-Carlos Paz: salió ileso

Un impactante siniestro vial se registró en la autopista Córdoba–Villa Carlos Paz durante la mañana de este jueves, cuando un joven conductor perdió el control de su vehículo tras quedarse dormido al volante. Pese a la violencia del choque y el vuelco posterior, el automovilista resultó milagrosamente ileso.

Según las primeras informaciones, el joven se dirigía a su lugar de trabajo en una estación de servicio cuando un instante de somnolencia le hizo perder dominio del rodado. El auto se desvió hacia la banquina e impactó con fuerza contra la ladera de la montaña, lo que provocó que terminara volcado sobre la carpeta asfáltica.

El vehículo quedó prácticamente reducido a chatarra, dejando ver la magnitud del impacto. Sin embargo, y para sorpresa de quienes llegaron al lugar, el conductor logró salir por sus propios medios y no presentaba lesiones de gravedad.

Personal policial, servicio de emergencias y equipos viales trabajaron en la zona para asistir al joven, retirar el automóvil siniestrado y restablecer la circulación en una de las vías más transitadas del corredor.