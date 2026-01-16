Vía Carlos Paz

Se palpita el finde: viernes con cielo despejado y paulatino ascenso de la temperatura en Carlos Paz

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con excelentes condiciones de tiempo y una atmósfera seca. La temperatura máxima alcanzará los 30°C.

Redacción Vïa Carlos Paz

16 de enero de 2026,

Verano 2026 en Villa Carlos Paz

Para este viernes 16 de enero, Villa Carlos Paz registrará la continuidad del tiempo estable en toda la región serrana.

Según los datos del SMN, la jornada comenzó con una mínima de 17°C, mientras que el termómetro ascenderá de forma sostenida hasta alcanzar los 30°C en horas de la tarde.

El cielo se mantendrá despejado durante todo el día, con una visibilidad de 10 kilómetros y una humedad promedio del 34%.

No se prevén precipitaciones ni ráfagas de viento de importancia, lo que asegura una jornada de gran estabilidad atmosférica en el Valle de Punilla.

