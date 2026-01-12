Se normaliza el Servicio de Agua tras la extraordinaria creciente con sedimentos que impactó en la Planta de Cuesta Blanca anulando la captación de agua

El Municipio de Villa Carlos Paz anunció que el Servicio Municipal de Agua se encuentra en etapa de normalización. No obstante, se advierte que en los sectores con mayor altitud de la ciudad todavía podría registrarse baja presión mientras la red se estabiliza por completo.

La reciente crecida del río arrastró una cantidad inusual de sedimentos (arena, lodo y piedras) que bloquearon totalmente la captación en la Planta de Cuesta Blanca, forzando la interrupción del sistema para proteger la infraestructura. La rehabilitación del servicio fue posible gracias a un operativo de desobstrucción inmediata liderado por técnicos municipales y el cuerpo de Bomberos, logrando que la planta retomara su funcionamiento operativo.

Se solicita a la comunidad cuidar las reservas domiciliarias y reportar cualquier inconveniente a los siguientes números: WhatsApp 3541-528314 (7 a 21 hs - solo mensajes), Línea 147 (7 a 21 hs) o al teléfono fijo 436304 (disponible las 24 hs).