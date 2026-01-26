Se le escapó un tiro mientras limpiaba el arma e hirió a su compañero en Carlos Paz

Un policía resultó herido de bala este sábado en Villa Carlos Paz luego de que a un compañero se le disparara accidentalmente su arma reglamentaria. El hecho sucedió en un edificio de la calle Alfonsina Storni, donde residen cuatro agentes destinados al Operativo Verano.

El incidente se produjo mientras uno de los uniformados manipulaba su pistola para realizar tareas de limpieza. En ese momento, se efectuó un disparo involuntario que impactó en la pierna de otro de los efectivos presentes.]

El herido fue trasladado de inmediato a un centro de salud local, donde los médicos constataron que permanece estable y fuera de riesgo.