Se durmió con una vela encendida y despertó entre las llamas

Durante la madrugada de este viernes, un hombre de 56 años salvó su vida de milagro tras iniciarse un incendio en su hogar, ubicado en el barrio José Muñoz de Villa Carlos Paz.

Cerca de las 00:55, una alerta de emergencia movilizó al personal del Comando de Acción Preventiva (CAP) hacia el domicilio afectado. Allí, los uniformados se entrevistaron con el propietario, quien en medio de un evidente estado de shock relató que el fuego se inició en su habitación por una vela que olvidó apagar antes de dormir.

Afortunadamente el hombre se despertó alertado por el humo y el avance de las llamas, lo que permitió que escapara a tiempo.

En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios, quienes lograron sofocar el foco ígneo antes de que se extendiera al resto de la propiedad, aunque el fuego ya había afectado seriamente dos habitaciones.

Debido a la inhalación de gases tóxicos, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal Gumersindo Sayago. Allí fue asistido con un diagnóstico de exposición a monóxido de carbono y, aunque su estado de salud no revestía gravedad al momento del ingreso, quedó bajo observación médica.