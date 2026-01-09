Se abrió una válvula del Dique San Roque y volvió a lucirse la Cola de la Novia

La Cola de la Novia, uno de los paisajes más históricos y emblemáticos de Dique San Roque, volvió a desplegar toda su belleza en Villa Carlos Paz luego de que se dispusiera la apertura de una de las válvulas al 20 %. La maniobra permitió apreciar el característico derrame de agua que convierte al sector en una postal imperdible para vecinos y visitantes.

La Cola de la Novia en enero 2026

Según se informó, el nivel del lago se ubica 44 centímetros por encima del vertedero, con una cota actual de 35,74, condiciones que favorecieron la reaparición de este espectáculo natural que forma parte de la identidad turística local.

El paseo de la Cola de la Novia es uno de los más queridos por la comunidad y, a lo largo del año, convoca a turistas y residentes que se acercan para disfrutar del paisaje, tomar fotografías y contemplar la fuerza del agua en un entorno natural privilegiado. La apertura de válvulas renueva así una imagen clásica del verano serrano y realza uno de los puntos más visitados del lago San Roque.