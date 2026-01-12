Santa María de Punilla: todo lo que tenés que saber sobre el Festival de la Avicultura

Santa María de Punilla se prepara para una nueva edición de su emblemático festival, que este año destaca por una propuesta artística que cruza fronteras y géneros. El Festival de la Avicultura 2026 se desarrollará en el Predio El Paseo, consolidándose como una de las citas obligadas de la temporada de verano en las sierras de Córdoba. Además de la oferta musical, el público podrá disfrutar del tradicional patio gastronómico y la feria de artesanos local.

Grilla de artistas y precios de entradas

Miércoles 14 de enero: Apertura a puro cuarteto con Q’ Lokura . Entradas desde $15.000 .

Viernes 16 de enero: Noche internacional con Mau y Ricky y el gran Dyango . Entradas desde $30.000 (Campo) hasta $85.000 (Platinum).

Sábado 17 de enero: La jornada más esperada con Abel Pintos y Axel . Entradas desde $30.000 (Campo) hasta $130.000 (Platinum).

Jueves 22 de enero: Cierre de La Banda de Carlitos y Euge Quevedo. Entradas desde $18.000.

Los tickets ya se pueden adquirir a través de la plataforma oficial de Edén Entradas con planes de 3 y 6 cuotas sin interés con tarjeta Cordobesa. Cabe resaltar que, por política de seguridad y organización, por persona se puede adquirir un máximo de seis pases. Las puertas del predio abrirán cada noche a partir de las 20:00 hs.

Se recomienda a los asistentes acudir con antelación, especialmente en las noches de mayor convocatoria, para asegurar una buena ubicación. De este modo, también podrán disfrutar con tiempo de toda la experiencia gastronómica y los stands que ofrece el festival.