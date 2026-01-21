Santa María de Punilla se prepara para la Fiesta Chayera 2026

La mística de la chaya riojana regresa a las sierras con una propuesta que promete ser inolvidable. El domingo 25 de enero, la localidad de Santa María de Punilla recibirá a la Fiesta Chayera, un encuentro que rinde culto a la amistad y la alegría a través de la música, la harina y la albahaca.

El epicentro de la celebración será el Predio El Paseo, que abrirá sus puertas a las 13:00 hs. La jornada se extenderá durante más de diez horas, culminando aproximadamente a las 04:00 hs de la madrugada, ofreciendo un espacio ideal para el encuentro de familias y jóvenes de todo el país.

El gran protagonista de esta edición será el referente del folklore argentino, Sergio Galleguillo. El artista riojano encabezará una grilla masiva que incluye nombres de gran trayectoria como La Pepa Brizuela, el multipremiado show Bien Argentino y la participación especial de Piñón Fijo para el público infantil.

El despliegue artístico se completa con las actuaciones de Ricky Maravilla, Iván Ruiz, Canto 4, Camilú y Los Caldenes. También se sumarán al escenario Nicolás Membriani, Sumba Legüera con Eliana Besone y Los Soplafortune, entre otros destacados músicos.

Los interesados en asistir ya pueden adquirir sus tickets a través de la plataforma paseshow.com.ar. Los valores para esta edición 2026 se han fijado en $20.000 para la Entrada General y $60.000 para el Acceso Fan, brindando diferentes opciones según la experiencia que busque el espectador.

Para quienes no se encuentren en la región de Punilla, la organización dispondrá de una transmisión online en vivo. Esta iniciativa permitirá que el espíritu del carnaval se traslade a cada hogar, consolidando a este festival como un punto de encuentro cultural indispensable de la temporada de verano argentina.