Santa María de Punilla invita a un Bici-Tour Nocturno por la ciudad

Este sábado 10 de enero, vecinos y visitantes podrán participar del Bici-Tour Nocturno en Santa María de Punilla, una actividad recreativa que propone recorrer la ciudad sobre dos ruedas mientras cae el sol y se disfrutan las vistas del atardecer sobre el Valle de Punilla.

La iniciativa, denominada “Paseo en Dos Ruedas”, tiene como objetivo conocer y disfrutar en movimiento las bellezas naturales, los patrimonios históricos, iglesias y capillas, plazas, anfiteatros y los distintos barrios de la ciudad, a través de un circuito inédito pensado para todo público.

El punto de partida será el Paseo Güemes, desde donde comenzará el recorrido a partir de las 19 horas. La travesía culminará en la Granja Aires de Montaña, donde los participantes serán recibidos con comidas típicas, música en vivo, fogón y diversas sorpresas, como cierre de la jornada.

La actividad es libre, gratuita y cuenta con seguro incluido, consolidándose como una propuesta ideal para disfrutar del verano, promover el deporte y fortalecer el vínculo con los espacios urbanos y naturales de Santa María de Punilla.