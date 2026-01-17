Sábado de gala en el Festival de la Avicultura con una grilla de primer nivel

El Festival de la Avicultura continúa consolidándose como uno de los eventos más importantes del verano en el Valle de Punilla. Para este sábado 17 de enero, la organización ha preparado una velada especial en el predio ubicado en Av. San Martín esquina Almirante Brown, donde la música y el sabor serán los grandes protagonistas.

Desde las 20:00 hs, las puertas del Predio del Paseo se abrirán para que los asistentes disfruten de la feria de artesanos y el sector de gastronomía, donde los platos típicos derivados de la avicultura son el sello distintivo de la fiesta.

En el escenario principal, se espera la presentación de reconocidos artistas nacionales e internacionales, quienes brindarán sus shows en vivo acompañados por bandas locales y diversas sorpresas preparadas para esta edición 2026.

Esta jornada promete ser la más emocionante del Festival de la Avicultura, gracias a una propuesta artística de altísimo nivel.

La noche tendrá como gran protagonista a Abel Pintos, quien regresa a Santa María de Punilla para reencontrarse con su público y repasar todos sus éxitos en lo que se anticipa como un concierto inolvidable.

Junto a él, el escenario se completará con la presencia de Axel, el reconocido cantautor que compartirá la velada prometiendo una noche cargada de romanticismo y clásicos, consolidando así una de las citas musicales más importantes de la temporada en todo el Valle de Punilla.

El cantante que cumple 20 años con la música regresa a la provincia con un nuevo show.

Entradas y puntos de venta

Los tickets para esta jornada se pueden adquirir de manera física en la Municipalidad de Santa María de Punilla o de forma digital a través del sitio oficial de venta de entradas del festival.