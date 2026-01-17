Sábado con tiempo estable y cielo despejado en Villa Carlos Paz

Para este sábado 17 de enero, Villa Carlos Paz registrará una jornada marcada por la estabilidad atmosférica en toda la región. Según los datos del SMN, se espera una temperatura mínima de 17°C, mientras que el termómetro ascenderá hasta los 31°C durante las horas de mayor insolación.

El cielo se mantendrá despejado a algo nublado, con una visibilidad óptima en todo el Valle de Punilla y una humedad relativa que promediará el 35%. No se registran probabilidades de precipitaciones, lo que consolidará un ambiente seco durante gran parte del día.

Respecto al viento, se prevén brisas leves provenientes del sector norte, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, rotando levemente hacia el noreste al llegar la noche.

Hacia el final del sábado, se espera que las condiciones de buen tiempo persistan, con una noche de temperaturas agradables que dará paso a un domingo con características similares en toda la zona serrana.