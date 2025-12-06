Vía Carlos Paz

Sábado nubosidad en Villa Carlos Paz

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable, con cielo mayormente nublado, ascenso térmico y probabilidad de tormentas eléctricas durante la tarde.

Redacción Vïa Carlos Paz

6 de diciembre de 2025,

Sábado nubosidad en Villa Carlos Paz
ID:6808660 Calor; turismo, turistas. vehículos en el ingreso a Villa Carlos Paz. muchos autos llegan a la ciudad por la Avenida San Martín yanina aguirre

Villa Carlos Paz se prepara para un sábado 6 de diciembre marcado por la inestabilidad climática. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con cielo nublado, temperaturas iniciales cercanas a los 19°C y un rápido aumento hacia el mediodía, cuando se prevé una máxima en torno a los30 grados.

Durante la tarde, el organismo advierte la posible aparición de tormentas eléctricas aisladas, que podrían registrarse entre las primeras horas vespertinas y el atardecer. Estas precipitaciones estarán acompañadas por un descenso paulatino de la temperatura, que hacia la noche podría ubicarse entre los 17°C y 19°C.

A pesar de la inestabilidad, gran parte de la mañana y el inicio de la tarde se mantendrán con cielo mayormente nublado, condiciones que permitirán cierta estabilidad antes del ingreso de las tormentas previstas.

De esta manera, el sábado presentará un panorama variable, con calorcito durante el día y probabilidad de chaparrones y actividad eléctrica en horas de la tarde, según el informe del SMN.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS