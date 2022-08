Julio Gómez, un reconocido vecino de La Falda, fue embestido por un automóvil el pasado sábado cuando se dirigía en su motocicleta por la localidad de Huerta Grande. Actualmente se encuentra internado en el Sanatorio La Falda y su estado es reservado, y que tuvieron que amputarle un brazo y respira con asistencia mecánica.

“Sigue en coma inducido, pero lo veo mejor. Él se iba a Villa Giardino a vender pastelitos a un partido. A las 17:00 me llamaron para avisarme que había tenido un accidente”, indicó Elvira Pérez, su pareja.

Lo terrible de este accidente, es que el conductor del auto que chocó a “Roli Dan” se dio a la fuga, dejando al hombre tendido sobre la ruta. “Lamentablemente en esa zona no hay cámaras, es justo en una curva. Mi sobrino averiguó y puede haber una en un galpón, pero no tenemos mucho más. Hasta el momento no declaró nadie. Le pedimos a quien haya visto algo que por favor se comunique con la familia para saber quien fue porque es un cobarde que hizo abandono de persona”, explicó el hijo Gómez, Hernán.

Hasta el momento se sabe que el automóvil implicado podría ser un Ford Ka o un Ford Focus negro. El choque ocurrió el pasado sábado a las 15.30 hs, aproximadamente, a la altura del balneario municipal de Huerta Grande. Si bien la brigada de investigaciones de la Departamental Punilla Norte ya comenzó con las investigaciones sobre el caso, la familia agradece cualquier datos que se pueda aportar sobre el hecho.

Por cualquier información que puedan aportar circunstanciales testigos del choque: 3548-542316 (Diego) – 353-4786017 (Hernán).