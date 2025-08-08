Rescatan 14 perros en grave estado desde un criadero ilegal en Cosquín

n total de catorce perros fueron rescatados este viernes en un allanamiento realizado en una vivienda del barrio La Huelga, en la ciudad de Cosquín. Los animales se encontraban en grave estado de salud, con signos de desnutrición, heridas visibles y en condiciones de hacinamiento.

El operativo fue ordenado por la fiscal Florencia Lassarte y contó con la participación de personal de la Patrulla Ambiental, efectivos de la Guardia de Infantería y médicos veterinarios. Durante el procedimiento, se constató que el lugar funcionaba como un criadero clandestino, donde los canes eran mantenidos sin los cuidados básicos de higiene, alimentación y atención sanitaria.

La Justicia investiga si en el inmueble se realizaba la cría y venta ilegal de animales, lo que podría configurar infracciones a la Ley Nacional 14.346 de Protección Animal y a las ordenanzas municipales vigentes.

Los perros fueron trasladados para recibir asistencia veterinaria y serán puestos bajo resguardo en un lugar seguro. Desde la Fiscalía señalaron que se continuará con la investigación para determinar las responsabilidades penales de los involucrados.

Este caso se suma a otros operativos recientes en la provincia de Córdoba contra criaderos ilegales. En junio pasado, en Jesús María, fueron rescatados 30 perros —en su mayoría de raza dachshund— que también vivían en condiciones insalubres y de maltrato.