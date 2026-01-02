Récord de forestación en Villa Carlos Paz: se plantaron más de 550 árboles nativos

Con una política activa de preservación ambiental y puesta en valor de sus espacios verdes, Villa Carlos Paz avanza en un plan sostenido de forestación urbana. Durante el año 2025, el área de Ambiente municipal concretó 40 jornadas de plantación, incorporando 555 árboles nativos en distintos sectores del ejido urbano.

Las acciones se realizaron junto a vecinos voluntarios, instituciones y organizaciones locales, en actividades semanales que incluyeron plantaciones en plazas, áreas protegidas, costas del río y del lago, fortaleciendo el arbolado y la identidad natural de la ciudad.

La incorporación de especies nativas resulta clave para la biodiversidad urbana: generan hábitats para aves y fauna local, aportan sombra y oxígeno, mejoran el confort térmico, contribuyen a la captura de carbono y favorecen una ciudad más saludable, sostenible y resiliente frente al cambio climático.

Desde el Municipio se invitó a la comunidad a sumarse a las próximas jornadas y a participar activamente del cuidado de los nuevos ejemplares, promoviendo el compromiso ciudadano para que estos árboles crezcan fuertes, sanos y perdurables en el tiempo.