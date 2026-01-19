Récord de asistencia en Tanti para una nueva edición solidaria del Solar del Rock

El Solar del Rock reafirmó su vigencia con una convocatoria histórica que superó las 5.000 personas, colmando la capacidad del Anfiteatro de Tanti. La propuesta, que combina música de alto nivel con un fin benéfico, mantuvo el ritmo de venta de entradas hasta la medianoche.

El escenario se encendió con el potente tributo de Psico Rock a los Redondos, seguido por un set impecable de Mariano Martínez junto a los hermanos Moyano, quienes revivieron los clásicos de Attaque 77. El cierre de oro estuvo a cargo del reggae de Nonpalidece y el pop rock de Estelares, que hicieron cantar a la multitud de principio a fin.

Más de dos décadas de compromiso: el origen del Solar

El Solar del Rock no es solo un concierto; es un proyecto que nació en 2002 bajo el espíritu del trabajo voluntario y colaborativo. Lo que comenzó como un encuentro donde la entrada se canjeaba por alimentos y útiles para escuelas rurales, evolucionó en 2014 hacia un sistema de bonos contribución para ampliar su impacto social.

Hoy, lo recaudado se destina a instituciones locales como escuelas y dispensarios, financiando proyectos clave como el Centro de Idiomas Tanti (CIT), un espacio que brinda clases gratuitas de lengua extranjera a niños y niñas de la zona. Con más de 100 bandas habiendo pasado por sus tablas, el festival se consolida como la amalgama perfecta entre cultura y causa social.