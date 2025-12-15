Vía Carlos Paz

Reconstruyeron el árbol de Navidad vandalizado en Carlos Paz Sierras

Vecinos del barrio, junto al Centro Vecinal Carlos Paz Sierras y con acompañamiento municipal, llevaron adelante la reparación y reinstalación de la estructura que había sido dañada días atrás.

Redacción Vïa Carlos Paz

15 de diciembre de 2025,

Reconstruyeron el árbol de Navidad vandalizado en Carlos Paz Sierras
Reconstruyeron el árbol de Navidad vandalizado en Carlos Paz Sierras

Vecinos e integrantes del Centro Vecinal Carlos Paz Sierras, con la colaboración del municipio, llevaron a cabo la reparación y reconstrucción del árbol de Navidad del barrio, luego de que la estructura fuera vandalizada y destruida a pocos días de su colocación.

Los trabajos incluyeron el rearmado de la estructura, su reinstalación y la puesta nuevamente en funcionamiento del árbol, que ya se encuentra ubicado en el sector alto de Carlos Paz Sierras, un punto visible para residentes y transeúntes.

Desde el sector vecinal destacaron el trabajo conjunto realizado para recuperar el árbol y señalaron la importancia de preservar los espacios comunes y los elementos que forman parte de las celebraciones de fin de año.

De esta manera, el árbol volvió a convertirse en un símbolo de encuentro y unión, reflejando la participación activa de los vecinos y el trabajo articulado con las autoridades locales

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS