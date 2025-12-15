Reconstruyeron el árbol de Navidad vandalizado en Carlos Paz Sierras

Vecinos e integrantes del Centro Vecinal Carlos Paz Sierras, con la colaboración del municipio, llevaron a cabo la reparación y reconstrucción del árbol de Navidad del barrio, luego de que la estructura fuera vandalizada y destruida a pocos días de su colocación.

Los trabajos incluyeron el rearmado de la estructura, su reinstalación y la puesta nuevamente en funcionamiento del árbol, que ya se encuentra ubicado en el sector alto de Carlos Paz Sierras, un punto visible para residentes y transeúntes.

Desde el sector vecinal destacaron el trabajo conjunto realizado para recuperar el árbol y señalaron la importancia de preservar los espacios comunes y los elementos que forman parte de las celebraciones de fin de año.

De esta manera, el árbol volvió a convertirse en un símbolo de encuentro y unión, reflejando la participación activa de los vecinos y el trabajo articulado con las autoridades locales