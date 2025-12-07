Racing de Córdoba abrirá una sede oficial en Huerta Grande para alto rendimiento deportivo

El Club Atlético Racing de Córdoba inaugurará una sede oficial en Huerta Grande, donde funcionará una escuela de alto rendimiento deportivo destinada a entrenamientos y pruebas de jugadores de distintas categorías de la región. El espacio se desarrollará en un predio de La Quebrada, que será acondicionado por la Municipalidad, e incluirá dos canchas para la actividad.

La presentación del proyecto se realizó este jueves y contó con la presencia del intendente Germán Corazza; la directora de Turismo, Florencia Zucchini; el vicepresidente de Racing, Tomás Pochettino; el secretario General de la institución, Marcelo Lemos; y el coordinador de la sede y nexo con el club, Héctor Brounet.

A partir de febrero, cerca de 100 jugadores de entre novena y quinta categoría, pertenecientes a diversos clubes de Punilla, entrenarán en el predio. Posteriormente, combinados de esa preselección viajarán a Córdoba capital para realizar pruebas formales en la institución.

“Este es un valle que ha sacado jugadores, pero no tiene la posibilidad de conectarse de manera directa con los clubes de Córdoba. A través de nuestro fútbol amateur queremos brindarles la oportunidad de demostrar su capacidad. Queremos que el jugador cordobés se quede en la provincia y vista las camisetas de los clubes locales porque el sentido de pertenencia es fundamental”,señaló Pochettino.

De momento, ya hay 80 jugadores preseleccionados y, según explicó Brounet, la búsqueda continuará hasta completar el cupo de 120. Durante los períodos de entrenamiento y pruebas, los futbolistas deberán abonar una cuota de 35 mil pesos.

“Nos van a acompañar cuatro profes, y Racing sumará los suyos si es necesario. Vamos a entrenar cinco meses acá y luego, cada dos meses, viajaremos para las pruebas en Córdoba. Punilla tiene jugadores de altísimo nivel”, completó el coordinador.