Vía Carlos Paz

Punilla: operativo aéreo con dos aviones hidrantes ante el riesgo extremo de incendios

De acuerdo al Mapa de Riesgo de Incendios y los altos niveles de riesgo extremo, se desplegó un operativo aéreo preventivo.

Redacción Vïa Carlos Paz

23 de enero de 2026,

Operativo Preventivo de Incendios

El operativo consistió en un vuelo de patrullaje y vigilancia aérea, orientado a reforzar la detección temprana de posibles focos de incendio y el monitoreo de áreas con mayor carga de combustible vegetal.

El recorrido aéreo abarcó la zona de Villa Carlos Paz y Punilla, y también puntos del interior provincial tales como Córdoba, Observatorio de Bosque Alegre, Las Jarillas, Los Molinos, Los Reartes, Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita, Villa Rumipal, Cerro Pelado, Yacanto de Calamuchita, Intiyaco, San Clemente, Falda del Carmen y Malagueño.

La operación se realizó en vuelo en formación, lo que permitió ampliar la cobertura aérea y optimizar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias. Estas acciones formaron parte del esquema de vigilancia aérea preventiva, desplegado en una jornada con condiciones meteorológicas adversas y riesgo extremo de incendios forestales.

