Punilla: las lluvias del fin de semana trajeron aumento en el caudal de ríos y arroyos

Las lluvias registradas durante la jornada de este sábado 30 de agosto provocaron un notable incremento en el caudal de los arroyos serranos. En Cabalango, el arroyo Los Chorrillos, que a primera hora de la tarde se encontraba 12 centímetros por debajo de su nivel normal, alcanzó hacia las 17 horas una crecida de 64 centímetros por encima de lo habitual, según informó el área de Seguridad Urbana.

De acuerdo con los registros, hasta las 15.45 habían caído 25 milímetros de lluvia en la localidad, mientras que en la cuenca media se midieron 24,2 mm y en el nacimiento del arroyo 34,6 mm. El fenómeno estuvo acompañado por vientos del este a 3,8 km/h.

De acuerdo con los reportes oficiales del DUAR (Dirección Bomberos – CEP Punilla), entre las 12 y las 18.30 de este sábado se registraron precipitaciones dispares en distintos puntos de las sierras. En la zona de Los Gigantes los acumulados llegaron a 8 milímetros, mientras que en Puesto Garay se midieron 5 milímetros. En cambio, en parajes como Copina y El Cóndor no se reportaron lluvias.

El río San Antonio experimentó una crecida de un metro en Cuesta Blanca.

En la cuenca del río Cosquín, las precipitaciones fueron menores: en La Hoyada y La Juntura apenas alcanzaron los 4 milímetros, aunque los cauces mostraron aumentos considerables, con 63 centímetros en San José y 57 en La Juntura.

En cuanto a los promedios generales, el San Antonio recibió 3,5 milímetros en su cuenca alta y 2 milímetros en la baja, mientras que en el perilago del San Roque los valores rondaron los 2,3 milímetros.