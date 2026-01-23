Pronóstico del tiempo para este viernes en Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz tendrá este viernes 23 de enero una jornada con condiciones meteorológicas estables, ideales para el desarrollo de actividades al aire libre y el movimiento turístico propio de la temporada de verano.

El día se presentará con cielo mayormente despejado a parcialmente nublado, acompañado por temperaturas agradables, con una mínima cercana a los 17 °C y una máxima que rondará los 33 °C.

Villa Carlos Paz verano 2026

No se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar plenamente de los espacios públicos y paseos de la ciudad.

Durante la mañana, el ambiente será templado, con registros térmicos en ascenso progresivo. Hacia la tarde, el calor se hará sentir de manera moderada, manteniendo un escenario propicio para actividades recreativas, deportivas y encuentros al aire libre, tanto para vecinos como para turistas.

Por la noche, las temperaturas descenderán levemente, generando un clima fresco y agradable, ideal para paseos nocturnos y propuestas gastronómicas en distintos puntos de la ciudad.