Vía Carlos Paz

Pronóstico del tiempo para este domingo en Villa Carlos Paz: posibles lluvias y temperaturas agradables

Se espera un cambio en las condiciones climáticas, con posibilidades de lluvias débiles y cielo parcialmente nublado.

Redacción Vïa Carlos Paz

14 de diciembre de 2025,

Nubes Carlos Paz

El clima para este domingo 14 de diciembre en Villa Carlos Paz estará marcado por un descenso de la temperatura y la probabilidad de lluvias, tras varios días de calor intenso en la región.

Según el pronóstico, la jornada presentará un cielo parcialmente nublado, con posibles precipitaciones aisladas a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 °C de mínima y los 24 °C de máxima, generando un ambiente más agradable y templado en comparación con jornadas anteriores.

Durante el domingo se prevé además la presencia de vientos moderados del sector sur, lo que favorecerá el ingreso de aire más fresco y el cambio en las condiciones meteorológicas.

