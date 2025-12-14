Pronóstico del tiempo para este domingo en Villa Carlos Paz: posibles lluvias y temperaturas agradables

El clima para este domingo 14 de diciembre en Villa Carlos Paz estará marcado por un descenso de la temperatura y la probabilidad de lluvias, tras varios días de calor intenso en la región.

Según el pronóstico, la jornada presentará un cielo parcialmente nublado, con posibles precipitaciones aisladas a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 °C de mínima y los 24 °C de máxima, generando un ambiente más agradable y templado en comparación con jornadas anteriores.

Durante el domingo se prevé además la presencia de vientos moderados del sector sur, lo que favorecerá el ingreso de aire más fresco y el cambio en las condiciones meteorológicas.