Vía Carlos Paz

“Primavera con amor”: nuevo ciclo de cine en Villa Carlos Paz

El Salón Rizzuto proyectará de manera gratuita la película irlandesa “Una canción irlandesa”, con Emily Blunt y Jamie Dornan, en una nueva entrega del ciclo organizado por la Dirección de Cultura.

Redacción Vïa Carlos Paz

18 de septiembre de 2025,

Villa Carlos Paz continúa con su programación cultural de septiembre con el ciclo de cine “Primavera con amor”, organizado por la Dirección de Cultura del Gobierno de la Ciudad a través del Departamento de Artes Visuales y Literarias.

La actividad se realizará en el Salón Rizzuto, ubicado en avenida Cárcano 75, desde las 19:30 hs. La selección y coordinación de las proyecciones está a cargo de Raúl Ceballos, quien propone para esta fecha el film irlandés “Una canción irlandesa”, protagonizado por Emily Blunt y Jamie Dornan.

La entrada es libre y gratuita, ofreciendo a vecinos y turistas la posibilidad de disfrutar de una velada de cine en el marco de un ciclo que combina estrenos internacionales y clásicos para toda la comunidad.

