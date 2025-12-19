Presuntos abusos en un jardín de Villa Carlos Paz: cómo sigue la causa

La investigación judicial por las denuncias de presuntos abusos en el Centro Parroquial Margarita A. de Paz registró avances en los tribunales locales. Esta semana, una de las madres denunciantes prestó declaración formal ante la Fiscalía de Tercer Turno, a cargo de Jorgelina Gómez, en el marco de una causa vinculada a hechos que habrían ocurrido en un ateneo fuera del horario escolar.

Durante la audiencia, la mujer relató el proceso iniciado tras detectar la situación en su hija de 4 años, incluyendo la asistencia en el Hospital Sayago y la intervención del Polo de la Mujer. En este contexto, la querella, representada por el abogado Pablo Pigini, solicitó la habilitación de la feria judicial para evitar demoras en la recolección de pruebas.

En paralelo, existe una segunda denuncia que tramita en la Fiscalía de Segundo Turno, a cargo de Ricardo Mazzuchi, donde aún resta la citación de la otra madre denunciante. Las actuaciones se desarrollan bajo reserva, en un contexto marcado por manifestaciones de padres y vecinos que reclaman celeridad y acompañamiento judicial.