Vía Carlos Paz

Premios Falucho 2025: estos son los nominados de la 35ª Fiesta del Deporte en Carlos Paz

La tradicional ceremonia se realizará el sábado 20 de diciembre en el Espacio Mónaco, con entrada libre y gratuita. Se reconocerá a deportistas locales de más de 60 disciplinas.

Redacción Vïa Carlos Paz

12 de diciembre de 2025,

Premios Falucho 2025: estos son los nominados de la 35ª Fiesta del Deporte en Carlos Paz
Premios Falucho 2025: estos son los nominados de la 35ª Fiesta del Deporte en Carlos Paz. Foto de archivo

La Agrupación de Periodistas Deportivos de Villa Carlos Paz, junto a la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes del Municipio, confirmó la lista completa de nominados para la 35ª edición de la Fiesta del Deporte “Premios Falucho 2025”, uno de los eventos más tradicionales del calendario deportivo local.

La gala distinguirá a deportistas carlospacenses que representan a la ciudad en competencias regionales, nacionales e internacionales, con premios en más de 60 disciplinas, además de menciones especiales, reconocimientos a la trayectoria, esfuerzo deportivo, ejemplo deportivo, institución, promesa, equipo del año, entrenador del año y los máximos galardones Falucho de Oro, Plata y Bronce.

Todos los nominados por disciplina

Taekwondo femenino: Oliva Mesquida Ricco, Catalina Chena, Luna Selene

Taekwondo masculino: Norberto Ruesch, Jerónimo Fiolone, Lihue Candil

Rugby femenino: Sofía Guerrero, Camila Pizarro, Selena Galíndez, Julieta Córdoba, Giuliana Micheli

Rugby masculino: Ignacio Pavese, Salvador Aguirre, Emilio Domínguez, Joa Abinal, Nahuel Kaper

Escalada femenina: Aimara Baldasare, Ámparo Pérez, Laris Lloret, Dalia Raddi

Escalada masculina: Aran Nogueras, Leonel Dopazo, Tomás Juncos, Baltazar Ferniot

Karate femenino: Jazmín Mercado, Paulina Amoroso, Victoria Bernardi, Ema Vega

Karate masculino: Valentín Quiroga, Bruno Robledo, Darío Paredez, Mateo Giorgis

Kickboxing femenino: Janet Laclau, María Evangelina Miranda

Kickboxing masculino: Matías Adrover, Lautaro López, Gonzalo Ramírez, Luciano Romero, Facundo Quiróz

Judo masculino: Santiago Alba, Sergio Alba, José Morales

Jiu Jitsu femenino: Joana Abdon, Tatiana Capurro, Luisana Franzone

Jiu Jitsu masculino: Horacio Romero, Adrián Ramírez

Automovilismo femenino: Virginia Klus, Tatiana Civalero, Magdalena Manochi

Automovilismo masculino: Juan Ángel Rosso, Jonás Saita, Juan Pablo Carrera, Claudio Henin, Gonzalo Martínez, Rubén García, José Díaz, Martín Civalero

Motociclismo masculino: Juan Piermarini, Joaquín Spreng

Karting: Salvador Echarri, Thiago Stralozzini, Ana Laura Morillo

Básquet femenino: Kiara Miró, Giuliana Diatto, Abi Sosa, Florencia Beecher, Sofía Bonachera

Básquet masculino: Bautista Loza, Tiziano Borioni, Laureano Mercado, Santiago Coronel, Theo Canales, Martiniano Bianchini, Lucio Giachino, Cristian Cardo, Alan Moreno

Hockey femenino: María José Cavallaro, María Britos Vivas, Manuela Buzzurro, Sofía Cornaglia, Lucía Fornari, Lara Pinat, Malena Da Rosa

Hockey masculino: Tiziano Barale

Futsal femenino: Rosa Evelin, Nadia Guevara, Sofía Gómez, Agustina Rodríguez, Lioren Paredes, Rocío Pereyra

Futsal masculino: Daniel Ojeda, Lucas Caniella, Leonardo Oviedo, Mauro Ovejero, Gabriel Ceballos, Nicolás Bazán

Handball femenino: Victoria Forza, Marianela Godoy, Mora Carrizo, Victoria Acosta

Handball masculino: Diego Flandin, Facundo Reinero, Pablo Varela, Sebastián Gigli

Vóley femenino: Ariadna Lucco, Paula Vega, Leona Paz Mossé, Catalina Gon Klubek, Bianca Garibaldi, Iara Córdoba, Milena Siciliano

Vóley masculino: Flavio Rajckaowski, Matías Corzo, André Bersano, Benjamín Gil, Benjamín Cabrera

Ciclismo femenino: Paulina Comba, Catalina Calderón, Ayelén Sandoval, Ana Molina

Ciclismo masculino: Pedro Navarro, Pablo Cavallaro, Patricio Libossart, Lautaro Giani, Emiliano Esparvieres, Benjamín García

Atletismo femenino: Allegra Heredia Alamino, Juana Alochis Nieto, Jazmín Ovalle

Atletismo masculino: Elías Acevedo, León San Martín, Ramiro Ysach, Martín Skora, Alejandro Iovane, Gastón Isola

Trail femenino: Viviana Pardo, Susana Droemer, Anabella Mignino, Karina Martínez, Magdalena Nieto

Trail masculino: Florian Heitmann, Rodrigo Santos Hernández, Luciano Vaccalluzzo, Agustín Pérez, Tobías Franchini

Triatlón femenino: Ana Paula Brouwer de Koning

Pádel femenino: Marcela Keselman, Yanina Aguirre, Romina Soledad Belsito, Trinidad Adoratti

Pádel masculino: Guillermo Bernardi, Tomás Luna, Fabricio Giordano, Juan Vargas

Equitación femenina: Inés Pala, Francina Angelini Schueri, Mariana Bousa Cogliara, Emma Suárez Allasia, Malena Bouza Collará

Bochas: Marcelo Medina, Alberto Cipolatti, Humberto Pizarro

Gimnasia artística femenina: Antonella Quagliotti, Camila Quintana, Julieta Ormaechea

Fisicoculturismo masculino: Guillermo Cardona, José Ferreyra, Tomás Cruz

Fisicoculturismo femenino: Vanesa Sanabria

Golf femenino: Antonella Periotti Omisolo

Natación femenina: Nadia Spina, Indyana Miró, Estela Pizarro, Piera Da Roit

Natación masculina: Santino Mina, Mariano Gómez, Lautaro Almada

OCR femenino: Agustina Sosa, Michelle Wendoirff, Belén Gallardo, Nancy Goerke

OCR masculino: Lucas González, Manuel Roca

Patín: Candelaria Pedernera Gulielmone, Constanza Gómez Orequini, Azul Tucci, Luana Altamirano

Fútbol femenino: Catalina Calderón, Paula Loyola, Nayelí Barceló, Eliana Capdevila, Morena Cabanillas, Agustina Allegue, Giuliana Barrionuevo

Fútbol masculino: Bruno Zapelli, Maximiliano Sánchez, Faustino Gerbaldo, Agustín Falcón, Simón Rivero

Pelota paleta masculina: Juan Guirado

Tenis femenino: Florencia Leone, Lucy Contreras

Tenis masculino: Thiago Ibáñez, Felipe Calamita, Ignacio Ibáñez

Remo femenino: Athina Konstantinides, Guadalupe Montemurro, Agustina Mamani, Arami Laguna

Remo masculino: Ignacio Mamani, Liam Zapata, Lucas Monzón, Gustavo Camps, Ricardo Allende

Boxeo femenino: Laura Gigena

Boxeo masculino: Julio Romero, Matías Altamirano, Santiago Cáceres, Santiago Lazarte, Leonel Romano

Crossfit femenino: Natalia García, Valentina García, Lara Solé, Aldana Chiavassa, Carla Colla, Carla Lynch, Giovanna Tondo, Priscila Carnero

Crossfit masculino: Juan Toté, Matías Rivero, Manuel Pastrana, Xavier Seitor, Federico Giovannoni, Federico Bustos, Carla Colla

Náutica femenina: Chiara Ferretti

Náutica masculina: Joaquín Reutemann, Andrés Andersón

Ajedrez: Alejandro Gómez

Roller: Lupe Costoya, Guillermina Pando, Jano Salvay, Ángeles Rizzo, Uhma Dávila

Pesca: Francisco Buttini, Isaac Bustos, Pablo Rossi

MMA: Dalmiro Alzogaray, Román Alzogaray, Ignacio Pérez, Matías Tello

BMX Freestyle masculino: Juan Pablo Pereyra

BMX Freestyle femenino: Francesca Civalero, Rocío Pereyra

Skate: Bruno Pautasso, Fermín Priotti, Gastón Ramírez

Canotaje: Agustín Biderbust, Thomás Miró, Ivo Srjlan, Morena Miró, Delfina Graziano, Valentina Albornóz

La Fiesta del Deporte 2025 volverá a ser un espacio de encuentro para reconocer el esfuerzo, la constancia y el crecimiento del deporte local, con una celebración abierta a toda la comunidad.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS