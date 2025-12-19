Pirotecnia Cero en Punilla: rigen estrictas multas y controles para las fiestas

En el marco de las celebraciones de fin de año, las localidades del centro del Valle de Punilla reiteraron que continúa vigente la normativa de Pirotecnia Cero, que prohíbe tanto la utilización como la comercialización de artefactos pirotécnicos sonoros. El incumplimiento de la ordenanza contempla multas económicas y sanciones, aplicables a particulares, comercios y organizadores de eventos.

A través de comunicados oficiales, Valle Hermoso, La Falda, Huerta Grande y Villa Giardino informaron que reforzarán los controles durante las fiestas para garantizar el cumplimiento de la medida. En el caso puntual de La Falda, las multas previstas pueden llegar hasta los 3 millones de pesos, de acuerdo a la normativa vigente.

Desde el ámbito de la salud pública, se destacó que la implementación de estas ordenanzas permitió reducir significativamente los accidentes vinculados al uso de pirotecnia, especialmente quemaduras y lesiones auditivas. En paralelo, profesionales de la salud mental y organizaciones protectoras de animales subrayaron el impacto negativo del ruido en personas con trastorno del espectro autista (TEA), adultos mayores y animales domésticos.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la conciencia social y al respeto de la normativa, promoviendo celebraciones responsables, inclusivas y seguras para toda la comunidad.