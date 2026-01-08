Pintura en vivo y arte callejero: llega una nueva edición del “Paseo Senda Arte”

Este viernes 9 de enero, a partir de las 19:30., el exterior del Salón Rizzuto (Av. Cárcano 75) se transformará en una galería a cielo abierto con el inicio del ciclo “Paseo Senda Arte”. Se trata de una iniciativa impulsada por la Dirección de Cultura que busca acercar las artes plásticas a vecinos y turistas durante esta temporada 2026.

El evento contará con la coordinación del artista Fabián Flores, quien estará acompañado por diversos pintores invitados. La propuesta destaca por ofrecer pintura en vivo, permitiendo al público observar de cerca el proceso creativo de los protagonistas mientras intervienen el espacio urbano.

Además de las demostraciones en directo, el paseo funcionará como un punto de exposición y venta de cuadros. Este espacio ha sido diseñado específicamente para visibilizar el talento de los artistas jóvenes de la ciudad, brindándoles una plataforma para comercializar sus obras en un entorno distendido.

Una de las novedades de esta edición será el homenaje a la historieta argentina, un rincón dedicado a poner en valor la rica tradición de los ilustradores nacionales. El “Paseo Senda Arte” se repetirá todos los viernes de la temporada, consolidándose como una opción cultural imperdible y accesible para disfrutar al caer la tarde.