Pintarán una Estrella Amarilla para recordar a Diego Pérez y reclamar justicia

Este miércoles 21 de enero, a partir de las 17:00, se llevará a cabo una intervención simbólica en el cruce de San Martín y avenida Vélez Sársfield. La actividad consistirá en plasmar una estrella amarilla en el asfalto, símbolo que identifica los lugares donde ocurrieron siniestros viales con víctimas fatales.

La convocatoria es impulsada por el entorno de Diego Pérez con el objetivo de generar un espacio de memoria activa. Los organizadores señalaron que esta acción busca interpelar a los conductores sobre la responsabilidad al volante y la necesidad de proteger la vida, evitando que este tipo de hechos se repitan en la comunidad.

Cabe recordar que el joven falleció el sábado 18 de octubre, cerca de las 9:30, luego de que su vehículo fuera embestido por otro automóvil conducido por un efectivo policial que viajaba con dos acompañantes. Tras el impacto, los ocupantes del segundo rodado fueron trasladados para su atención al Hospital Gumersindo Sayago.

Actualmente, la causa judicial se encuentra en proceso de investigación y el policía involucrado permanece bajo la imputación de homicidio culposo agravado. La jornada de este miércoles servirá también para ratificar el reclamo de justicia y visibilizar ante la sociedad el avance del expediente.