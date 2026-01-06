Pesadilla en Cuesta Blanca: desvalijan a una familia mientras dormía y denuncian trabas para denunciar el robo

Durante la madrugada del lunes, delincuentes ingresaron a la cabaña donde pernoctaba una familia y, sin que nadie advirtiera el movimiento, sustrajeron objetos de valor de las mesas de luz y bolsos con ropa.

Carla Hurtado, madre de los cuatro niños presentes al momento del hecho, relató a El Doce que al despertar notaron la puerta abierta y la ausencia de sus teléfonos celulares y computadoras. Los ladrones no solo operaron dentro de la vivienda, sino que también accedieron al vehículo familiar, el cual vaciaron por completo antes de emprender la huida.

La indignación de las víctimas aumentó ante la respuesta de las autoridades. Según denunció la mujer, su pareja acudió a las 7:30 a la dependencia policial de Icho Cruz, pero no pudieron tomarle la denuncia formal debido a la falta de personal administrativo, situación que se prolongó hasta pasado el mediodía.

El regreso a Córdoba se convirtió en una odisea logística, ya que la familia se quedó sin billeteras ni dispositivos para costear el combustible del viaje. A pesar de que lograron rastrear uno de los teléfonos robados hasta la zona de la Galería Norte en la capital provincial, hasta el momento no se han reportado detenciones ni se han recuperado los bienes sustraídos.