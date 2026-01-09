Persisten las restricciones en el servicio de agua en Villa Carlos Paz tras las fuertes crecientes

Las intensas y persistentes precipitaciones registradas en las sierras durante la jornada de ayer impactaron de manera directa en la infraestructura hídrica de la región. Una creciente de 4 metros en el río San Antonio arrastró una gran cantidad de sedimentos que afectaron la toma de agua en el dique Cuesta Blanca, provocando obstrucciones críticas en el sistema de captación.

Ante este escenario, la Subsecretaría de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de Villa Carlos Paz confirmó que este viernes 9 de enero continúan las restricciones en el radio servido. Las complicaciones no solo afectan a la ciudad, sino que se extienden a las localidades del sur de Punilla que dependen de la misma planta potabilizadora, donde se han reportado casos de turbiedad y falta de presión en diversos barrios.

Desde el Gobierno Municipal señalaron que el equipo de profesionales y el equipamiento técnico se encuentran trabajando al máximo de su capacidad para normalizar la prestación. Sin embargo, debido a la magnitud de los daños provocados por los sedimentos, aún no se han brindado precisiones exactas sobre el tiempo que demandará restablecer el funcionamiento habitual del sistema.

Por este motivo, se solicita a la comunidad hacer un uso responsable y racional del recurso, priorizando el mantenimiento de las reservas en los tanques domiciliarios. Para canalizar dudas o reportar inconvenientes, el municipio mantiene habilitadas sus líneas de consulta: el WhatsApp 3541-528314 y el número 147 (de 7 a 21 hs.), además del teléfono fijo 436304 disponible las 24 horas.