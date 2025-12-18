Papá Noel recorrerá Villa Carlos Paz escoltado por los Bomberos Voluntarios

Villa Carlos Paz vivirá este sábado 20 de diciembre una jornada cargada de espíritu navideño con la llegada de Papá Noel, quien recorrerá distintos sectores de la ciudad acompañado por los Bomberos Voluntarios, en una propuesta que ya es un clásico para vecinos y turistas.

La actividad comenzará a las 18:00 horas, cuando el autobomba partirá desde el Cuartel de Bomberos, dando inicio a una caravana festiva que avanzará por diferentes puntos estratégicos de la villa, con música, saludos y el entusiasmo de los más chicos.

La primera parada será a las 18:30 horas en la costa de lago, frente a la heladería Glups, en la intersección de avenida Illia y Juan Cabrera. Más tarde, el recorrido continuará hacia la zona norte, con un encuentro previsto alrededor de las 19:15 horas en la Plazoleta del Cucú.

Cerca de las 19:45 horas, la comitiva llegará al centro de la ciudad, con una nueva parada frente al local de Mostaza, en la esquina de 9 de Julio y San Martín, donde se espera una gran convocatoria.

El cierre del recorrido tendrá lugar a las 20:30 horas en Mr. Coffee, ubicado en Las Heras y Los Artesanos. Allí se montará un espacio navideño especial, que incluirá música en vivo, un buzón para cartas, y el tradicional sillón de Papá Noel para que las familias puedan tomarse fotografías.

La iniciativa busca promover un encuentro comunitario, fortalecer los lazos entre vecinos y reconocer el compromiso y la labor solidaria de los Bomberos Voluntarios, quienes año tras año impulsan esta actividad que ya forma parte de las celebraciones navideñas de la ciudad.