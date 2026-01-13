Operativo en Tala Huasi: rescatan a un mono y un tucán que vivían en cautiverio

Esta semana, el sur del Valle de Punilla fue escenario de un importante operativo contra el mascotismo de especies protegidas. Tras un allanamiento realizado en un domicilio particular de la localidad de Tala Huasi, efectivos de la Policía Ambiental, con el apoyo de la Patrulla Rural de Córdoba, rescataron a un mono carayá y a un tucán.

Debido a que ambos ejemplares son juveniles y requieren cuidados específicos para volver a su estado natural, fueron derivados de inmediato a instituciones especializadas de la zona: el mono carayá fue trasladado a la reserva Proyecto Carayá, ubicada en La Cumbre, un centro referente en el rescate y reinserción de primates; mientras que el tucán fue llevado al Tatú Carreta, en Casa Grande, donde profesionales evaluarán su estado de salud e iniciarán las tareas de rehabilitación.

Es fundamental recordar que la legislación vigente prohíbe terminantemente la tenencia, el transporte y la venta de animales silvestres. Este tipo de operativos busca no solo rescatar a los individuos, sino también concientizar sobre el daño que el cautiverio genera en el ecosistema.

Para denunciar casos similares, se encuentran habilitados el WhatsApp 351-3108709 (lunes a viernes de 8 a 20 h; fines de semana de 11 a 17 h), la línea fija 0351-4420924 (lunes a viernes de 8 a 14 h) y la plataforma Ciudadano Digital bajo la opción “Denuncias Policía Ambiental”.