La Municipalidad de Villa Carlos Paz mantiene un esquema de controles permanentes todas las noches, con el firme objetivo de prevenir conductas que pongan en riesgo la seguridad vial. Estos operativos buscan resguardar tanto la integridad física como la tranquilidad de los vecinos y turistas que visitan la ciudad.

En el procedimiento llevado a cabo anoche por el cuerpo de Seguridad VCP en el ingreso a la ciudad, se procedió al secuestro de varias motocicletas. Los agentes detectaron que los conductores, muchos de los cuales provenían de localidades vecinas, no cumplían con las condiciones básicas exigidas para transitar.

Operativo de Seguridad VCP: múltiples motos secuestradas en los accesos a la Villa

Desde el municipio enfatizaron que el incumplimiento de las normas no solo es una falta legal, sino que representa un peligro para quien conduce y una molestia para quienes descansan en la ciudad. En este sentido, recordaron que es obligatorio circular con la documentación correspondiente, el uso de casco y poseer escapes reglamentarios.

Finalmente, se recordó a la comunidad que ante cualquier consulta o situación sospechosa, pueden comunicarse las 24 horas (vía mensaje de WhatsApp) con la central de Seguridad VCP para una respuesta inmediata.