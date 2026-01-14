Operativo de emergencia en Tanti: rescatan a dos jóvenes atrapadas por la crecida del río

Dos jóvenes de 22 años quedaron atrapadas en una zona aislada del sector conocido como Pozo del Indio. El incidente fue provocado por una crecida repentina del cauce, fenómeno que se originó como consecuencia directa de las fuertes lluvias que impactaron con rapidez en los diversos arroyos que atraviesan el Valle de Punilla.

Ante la situación, se activó un operativo de emergencia liderado por el personal especializado del DUAR (Departamento de Unidades de Alto Riesgo) en colaboración con los Bomberos Voluntarios de Tanti. Los brigadistas lograron establecer contacto con las mujeres para brindarles una primera asistencia y, mediante maniobras técnicas, procedieron a evacuarlas de forma segura a través de senderos naturales hasta alcanzar el corredor sanitario.

Crecida Arroyo Tanti. Gentileza

Afortunadamente, ambas se encontraban en buen estado de salud, aunque fueron derivadas de manera preventiva al dispensario local para una revisión médica exhaustiva.

Este incidente se suma a una serie de alertas emitidas por las autoridades regionales, quienes advirtieron sobre la peligrosidad de las crecidas fulminantes en los cursos de agua tras las intensas precipitaciones, instando a la población y turistas a extremar las precauciones cerca de las riberas.