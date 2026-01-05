Operativo antinarco en Cosquín: cayó un vendedor con más de un millón de pesos y cien dosis de cocaína

Luego de una exhaustiva investigación que demandó varios meses de trabajo de inteligencia, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) logró desbaratar un centro de comercialización de drogas en la ciudad de Cosquín. El procedimiento, que incluyó el despliegue de brigadas especializadas y equipos tácticos, permitió la detención de un hombre de 54 años, señalado como el principal responsable de la actividad ilícita en la zona.

El operativo se concentró en una vivienda situada en la intersección de las calles Chango Rodríguez y Zitarrosa, en el corazón del barrio San José Obrero. Gracias al despliegue de los canes de la División K-9, se detectaron con exactitud los sitios donde el sospechoso guardaba la mercadería ilegal.

En el lugar, los efectivos lograron incautar un total de 100 dosis de cocaína y 27 de marihuana, además de cuatro plantas de cannabis sativa. El hallazgo más significativo fue la suma de $1.018.450 en efectivo, dinero que se presume es fruto de la comercialización de estupefacientes en el sector. También se retiraron del domicilio diversos elementos de interés para la causa, habitualmente utilizados para el fraccionamiento y pesaje de las dosis.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cosquín supervisó el procedimiento y dispuso el traslado inmediato del detenido a sede judicial. El hombre quedó imputado por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (23.737).