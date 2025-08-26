Vía Carlos Paz

Nueva campaña de prevención de cáncer de piel y control de lunares en Villa Carlos Paz

La iniciativa es llevada a cabo por el Hospital Municipal Gumersindo Sayago, en conjunto con el Club de Leones Centenario.

Redacción Vïa Carlos Paz

26 de agosto de 2025,

Nueva campaña de prevención de cáncer de piel y control de lunares en Villa Carlos Paz
Campaña de prevención para el cáncer de piel

El Hospital Municipal Gumersindo Sayago realizará del 1 al 5 de septiembre una nueva Campaña de Prevención de Cáncer de Piel y Control de Lunares, con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre la importancia del cuidado de la piel y la detección temprana de lesiones sospechosas.

La iniciativa, que se realiza de manera anual, es organizada por el Servicio de Dermatología del hospital en conjunto con el Club de Leones Centenario Villa Carlos Paz.

Según el cronograma, el lunes 1° de septiembre, en el SUM del hospital, de 8:30 a 9:30, se ofrecerá una charla abierta destinada a vecinos, profesionales de la salud y estudiantes de carreras afines, como Medicina, Dermatología, dermatocosmiatría y estética.

A partir del martes 2 hasta el viernes 5, se realizarán controles de lunares en los consultorios del hospital, por orden de llegada, con un máximo de 20 turnos diarios.

Desde el Club de Leones Centenario Villa Carlos Paz destacaron: “Estamos comprometidos con la prevención de cáncer de piel, por ello trabajamos de forma interdisciplinaria con profesionales reconocidos de distintas especialidades para proteger la salud de nuestros vecinos y de nuestra comunidad”.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS