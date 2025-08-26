Nueva campaña de prevención de cáncer de piel y control de lunares en Villa Carlos Paz

El Hospital Municipal Gumersindo Sayago realizará del 1 al 5 de septiembre una nueva Campaña de Prevención de Cáncer de Piel y Control de Lunares, con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre la importancia del cuidado de la piel y la detección temprana de lesiones sospechosas.

La iniciativa, que se realiza de manera anual, es organizada por el Servicio de Dermatología del hospital en conjunto con el Club de Leones Centenario Villa Carlos Paz.

Según el cronograma, el lunes 1° de septiembre, en el SUM del hospital, de 8:30 a 9:30, se ofrecerá una charla abierta destinada a vecinos, profesionales de la salud y estudiantes de carreras afines, como Medicina, Dermatología, dermatocosmiatría y estética.

A partir del martes 2 hasta el viernes 5, se realizarán controles de lunares en los consultorios del hospital, por orden de llegada, con un máximo de 20 turnos diarios.

Desde el Club de Leones Centenario Villa Carlos Paz destacaron: “Estamos comprometidos con la prevención de cáncer de piel, por ello trabajamos de forma interdisciplinaria con profesionales reconocidos de distintas especialidades para proteger la salud de nuestros vecinos y de nuestra comunidad”.