“Ni media palabra” arrasa en el inicio de la temporada teatral de Carlos Paz

El verano 2026 en Villa Carlos Paz arrancó con una competencia feroz en las marquesinas, pero las cifras oficiales ya marcan una tendencia contundente. Pardo Producciones se posiciona en lo más alto de la cartelera cordobesa gracias al éxito de “Ni media palabra”, la propuesta que devolvió el brillo al Teatro Holiday y que ha logrado el “triple podio” en los ránkings de la industria.

De acuerdo al informe de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), la obra no solo es la más vista, sino que también encabeza las métricas de ingresos y eficiencia de sala. Este desempeño consagra el esperado reencuentro actoral de Nicolás Cabré y Mariano Martínez, quienes junto a la explosiva cuota de humor de “El Bicho” Gómez, supieron captar la atención del público desde el debut.

Los tres pilares del éxito

El reporte de AADET destaca tres categorías donde la comedia, dirigida por Rocío Pardo y el propio Cabré, no tiene rival en este comienzo de enero:

Puesto número 1 en Recaudación: Es la obra que lidera el ranking de facturación por taquilla.

Puesto número 1 en Espectadores: Se consolida como la opción más convocante de la plaza serrana.

Máximo nivel de Ocupación: Sus funciones se realizan a sala llena, manteniendo el promedio de asistencia más alto por capacidad disponible.

La estrategia de la productora parece haber dado en el clavo con lo que busca el turista esta temporada: una combinación de nombres de peso, calidad técnica y entretenimiento asegurado. Con este arranque arrollador, “Ni media palabra” se perfila como la gran candidata a coronarse en una de las plazas teatrales más importantes del país.