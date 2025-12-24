Navidad en Villa Carlos Paz: cronograma de servicios y guardias para el 24 y 25 de diciembre

La Municipalidad de Villa Carlos Paz informó que este miércoles 24 la atención en el Palacio 16 de Julio y demás dependencias oficiales será normal. Por el contrario, el jueves 25 estas oficinas permanecerán cerradas por tratarse de un feriado nacional.

Para asegurar el orden y la limpieza durante los festejos, se confirmó que la recolección de residuos se adelantará durante el día de hoy, miércoles 24. Asimismo, el servicio se suspenderá totalmente durante la jornada del jueves 25.

En cuanto al área de salud, el Hospital Gumersindo Sayago y los CAPS brindan atención normal hasta las 18:00 hs de este miércoles. A partir de ese horario, y durante todo el día de Navidad, se mantendrán guardias mínimas en el hospital y en el CAPS del Distrito Oeste.

El transporte urbano, por su parte, operará con frecuencia habitual hoy hasta las 20:30 hs. Cumplido ese horario, el servicio pasará a funcionar con frecuencia de día feriado.

Finalmente, servicios esenciales como el Agua Potable y la Atención al Ciudadano (147) operarán de manera normal hasta hoy a las 18:00 hs. Tras dicho límite, pasarán a esquema de guardia. El jueves 25, estas guardias se activarán desde las 9:00 hs.

Por último, el cementerio local mantendrá sus puertas abiertas de 8:00 a 18:00 hs durante ambas jornadas. En tanto, las áreas de Seguridad Urbana y el Centro de Monitoreo funcionarán con normalidad.