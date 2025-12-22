Villa Carlos Paz presentó este domingo su producto turístico para el verano 2026, reafirmando su lugar como destino líder bajo una estrategia que combina lo tradicional con una mirada sustentable.

En un evento que reunió a los principales referentes del sector, la ciudad desplegó un esquema de actividades que abarca desde la cultura y la gastronomía hasta el deporte, con un fuerte énfasis en la diversidad de opciones para el mercado nacional y el creciente interés internacional.

La propuesta para esta temporada pone en relieve una amplia gama de actividades gratuitas diseñadas para el disfrute familiar. Entre ellas se destacan experiencias como Astroturismo, avistaje de aves y Aventura VCP, junto al circuito CulturArte, que lleva el talento de los artistas locales a distintos puntos de la villa. El patrimonio histórico también tiene su lugar con el Parque Estancia La Quinta, el Cerro La Cruz y los paseos por la costa de ríos y lago, sin olvidar la importancia del Parque Nacional Quebrada del Condorito como atractivo regional.

Naturaleza, cartelera teatral y entretenimiento nocturno: la propuesta de Carlos Paz para el verano 2026

Un eje central del lanzamiento fue la puesta en valor de los boliches históricos, pilares fundamentales de la identidad carlospacense. En un acto realizado en Khalama, se reconoció la trayectoria de emprendimientos familiares como Molino Rojo, Keops y Zebra, que han marcado a generaciones y hoy continúan vigentes mediante inversiones en tecnología y seguridad.

Esta iniciativa se enmarca en el Master Plan de Turismo Sostenible, que busca profesionalizar y diversificar la oferta nocturna promoviendo una diversión responsable y abierta durante todo el año.

Finalmente, la ciudad ratificó su liderazgo en el ámbito artístico con una cartelera teatral que supera las 80 producciones. Tras el tradicional desfile por la alfombra roja, los protagonistas de la temporada confirmaron que la oferta de espectáculos seguirá siendo uno de los grandes motores económicos de la región, consolidando a Villa Carlos Paz como el epicentro del entretenimiento estival en Argentina.