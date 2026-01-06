Vía Carlos Paz

Miércoles de calor y tiempo inestable en Villa Carlos Paz: la máxima alcanzará los 31°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada que combinará temperaturas elevadas con una probabilidad creciente de tormentas aisladas hacia el final del día.

Redacción Vïa Carlos Paz

7 de enero de 2026,

Miércoles de calor y tiempo inestable en Villa Carlos Paz: la máxima alcanzará los 31°C
Costanera del lago San Roque. Carlos Paz.

Para este miércoles 7 de enero, Villa Carlos Paz registrará una temperatura mínima de 17°C y una máxima que llegará a los 31°C durante la tarde. Según los datos oficiales del SMN, la nubosidad irá en aumento en toda la zona serrana a medida que avance la jornada.

Durante la mañana, el cielo en Villa Carlos Paz se presentará mayormente despejado. Sin embargo, hacia la tarde y noche, se prevé inestabilidad con una probabilidad de tormentas aisladas que oscilará entre el 10% y el 40%.

El viento soplará desde el sector sur con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Se estima que las ráfagas ganen intensidad hacia la noche, pudiendo alcanzar los 50 km/h, lo que provocará un descenso de la temperatura respecto a los días anteriores.

Estas condiciones de nubosidad y viento sur persistirán durante el jueves, con marcas térmicas más moderadas en la ciudad.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS