Miércoles de calor y tiempo inestable en Villa Carlos Paz: la máxima alcanzará los 31°C

Para este miércoles 7 de enero, Villa Carlos Paz registrará una temperatura mínima de 17°C y una máxima que llegará a los 31°C durante la tarde. Según los datos oficiales del SMN, la nubosidad irá en aumento en toda la zona serrana a medida que avance la jornada.

Durante la mañana, el cielo en Villa Carlos Paz se presentará mayormente despejado. Sin embargo, hacia la tarde y noche, se prevé inestabilidad con una probabilidad de tormentas aisladas que oscilará entre el 10% y el 40%.

El viento soplará desde el sector sur con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Se estima que las ráfagas ganen intensidad hacia la noche, pudiendo alcanzar los 50 km/h, lo que provocará un descenso de la temperatura respecto a los días anteriores.

Estas condiciones de nubosidad y viento sur persistirán durante el jueves, con marcas térmicas más moderadas en la ciudad.